Ang Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ang Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ang Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ang Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ang Li 15 Eylül 1993 tarihinde Peixian, Xuzhou, Jiangsu şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李昂 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ang Li Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini G2C Sports Management GmbH yapmaktadır. Ang Li, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 12 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Ang Li'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ang Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ang Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ang Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ang Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında JS Suning U19

1 Ocak 2014 yılında JS Sainty

12 Mart 2021 yılında SH Port

Ang Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ang Li şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Ang Li Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 2 numaralı formasıyla 22 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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