Ange Dakouri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ange Dakouri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ange Dakouri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ange Dakouri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ange Dakouri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ange Dakouri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ange Dakouri

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ange Dakouri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ange Dakouri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ange Dakouri 23 Ocak 2002 tarihinde Cocody şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İsviçre,Fildişi Sahili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ange Emmanuel Dakouri şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ange Dakouri Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Good Sportmanagement yapmaktadır. Ange Dakouri, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ange Dakouri'nin Neuchâtel Xamax FCS ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ange Dakouriboyu ve yaşı kaç

Ange Dakouri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ange Dakouri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Ange Dakouri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ange Dakouri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında BEJUNE U18

1 Mart 2021 yılında Xamax FCS U21

1 Temmuz 2022 yılında Neuchâtel Xamax

Ange Dakouri kimdir

Ange Dakouri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ange Dakouri şuan Neuchâtel Xamax FCS takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Floria, Neuchâtel Xamax FCS

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Ange Dakouri nereli

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