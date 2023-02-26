Ange Freddy Plumain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ange Freddy Plumain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ange Freddy Plumain adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ange Freddy Plumain Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ange Freddy Plumain 2 Mart 1995 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Guadeloupe,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ange Freddy Plumain Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBB Global yapmaktadır. Ange Freddy Plumain, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ihud Bnei Sakhnin futbol takımında oynamaktadır. Ihud Bnei Sakhnin takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ange Freddy Plumain'nin Ihud Bnei Sakhnin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ange Freddy Plumain Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/afplumain7/

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Ange Freddy Plumain Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ange Freddy Plumain isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ange Freddy Plumain Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ange Freddy Plumain futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mart 2013 yılında Lens

25 Temmuz 2013 yılında Fulham

31 Ağustos 2015 yılında Red Star FC

30 Haziran 2016 yılında Fulham

7 Temmuz 2016 yılında CS Sedan

1 Temmuz 2017 yılında Quevilly Rouen

12 Temmuz 2018 yılında Hapoel Hadera

8 Ocak 2019 yılında B. Jerusalem

19 Ağustos 2020 yılında Samsunspor

9 Ocak 2021 yılında KVC Westerlo

30 Haziran 2021 yılında Samsunspor

8 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2022 yılında Rukh Lviv

10 Mart 2022 yılında Hapoel Tel Aviv

30 Haziran 2022 yılında Rukh Lviv

3 Temmuz 2022 yılında Ness Ziona

26 Ocak 2023 yılında Bnei Sakhnin

Ange Freddy Plumain Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ange Freddy Plumain şuan Ihud Bnei Sakhnin takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ange Freddy Plumain Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RC Lens

Guadeloupe takımında 8 numaralı formasıyla 3 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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