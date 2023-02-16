Angel Algobia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Algobia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Algobia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Algobia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Algobia 23 Haziran 1999 tarihinde Velilla de San Antonio şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İspanya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Ángel Algobia Esteves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Algobia Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hat-trick yapmaktadır. Angel Algobia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Getafe futbol takımında oynamaktadır. Getafe takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Angel Algobia'nin Getafe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Angel Algobia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Algobia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Angel Algobia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Algobia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Rayo Juvenil A

1 Temmuz 2018 yılında Rayo B

1 Ağu 2020 yılında Getafe CF B

11 Ağu 2022 yılında Getafe

Angel Algobia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Algobia şuan Getafe takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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