Angel Almada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Almada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Almada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Almada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Almada 21 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Almada Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angel Almada, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Tristan Suarez futbol takımında oynamaktadır. CSD Tristan Suarez takımına 18 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Angel Almada'nin CSD Tristan Suarez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Angel Almada Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Angel Almada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angel Almada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Almada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Mart 2022 yılında Tristan Suarez

Angel Almada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Almada şuan CSD Tristan Suarez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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