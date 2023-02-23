Angel Angelov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Angelov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Angelov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Angelov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Angelov 17 Kasım 1999 tarihinde Varna şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Ангел Григоров Ангелов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Angelov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angel Angelov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cherno More Varna futbol takımında oynamaktadır. Cherno More Varna takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Angel Angelov'nin Cherno More Varna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Angel Angelov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Angelov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angel Angelov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Angelov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında B. Botevgrad

1 Temmuz 2021 yılında C. Balchik

1 Temmuz 2022 yılında Cherno More

Angel Angelov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Angelov şuan Cherno More Varna takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Angel Angelov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U17 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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