Angel Azurin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Azurin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Azurin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Azurin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Azurin 29 Mayıs 1991 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Angel David Azurín Condor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Azurin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angel Azurin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Binacional futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Binacional takımına 6 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Angel Azurin'nin Deportivo Binacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Angel Azurin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Angel01azurin

http://www.instagram.com/angel1azurin/

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http://www.facebook.com/angeldavid.azurincondori

Angel Azurin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Azurin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Angel Azurin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Azurin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2013 yılında Unión Comercio

1 Ocak 2015 yılında León de Huánuco

29 Şubat 2016 yılında Dep. Coopsol

1 Ocak 2018 yılında San Cristóbal

4 Nisan 2019 yılında Chavelines

6 Eylül 2020 yılında Dep. Binacional

13 Mayıs 2021 yılında Pirata FC

1 Ağustos 2021 yılında Dep. Binacional

Angel Azurin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Azurin şuan Deportivo Binacional takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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