Angel Baena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Baena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Angel Baena kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Angel Baena ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Angel Baena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Baena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Baena

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Baena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Baena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Baena 13 Ekim 2000 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ángel Baena Pérez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Baena Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DOUBLE MATCH yapmaktadır. Angel Baena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Lugo futbol takımında oynamaktadır. CD Lugo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Angel Baena'nin CD Lugo ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Angel Baenaboyu ve yaşı kaç

Angel Baena Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Angel Baena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Angel Baena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Baena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Betis Deportivo

1 Temmuz 2022 yılında CD Lugo

Angel Baena kimdir

Angel Baena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Baena şuan CD Lugo takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Angel Baena nereli

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