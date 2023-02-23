Angel Bastunov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Bastunov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Bastunov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Bastunov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Bastunov 18 Mayıs 1999 tarihinde Razlog şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Ангел Георгиев Бастунов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Bastunov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Management Agency yapmaktadır. Angel Bastunov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Angel Bastunov'nin CSKA 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Angel Bastunov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Bastunov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angel Bastunov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Bastunov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kariana Erden

1 Temmuz 2020 yılında CSKA 1948

Angel Bastunov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Bastunov şuan CSKA 1948 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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