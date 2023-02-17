Angel Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Angel Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Angel Benitez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Angel Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Benitez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Benitez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Benitez 27 Ocak 1996 tarihinde Pirayú şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Ángel María Benítez Argüello şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Benitez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Angel Benitez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensa y Justicia futbol takımında oynamaktadır. Defensa y Justicia takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Angel Benitez'nin Defensa y Justicia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Angel Benitezboyu ve yaşı kaç

Angel Benitez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Benitez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Angel Benitez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Benitez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2016 yılında Club General

1 Ocak 2017 yılında General Diaz

1 Ocak 2018 yılında CS San Lorenzo

1 Ocak 2020 yılında Guaraní

7 Şubat 2023 yılında Defensa

Angel Benitez kimdir

Angel Benitez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Benitez şuan Defensa y Justicia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Angel Benitez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Paraguay U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Angel Benitez nereli

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