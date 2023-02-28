Angel Cardozo Lucena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Cardozo Lucena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Cardozo Lucena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Cardozo Lucena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Cardozo Lucena 19 Ekim 1994 tarihinde Santa Rosa şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Ángel Rodrigo Cardozo Lucena şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Cardozo Lucena Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini La Squadra Sports yapmaktadır. Angel Cardozo Lucena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cerro Porteño futbol takımında oynamaktadır. Club Cerro Porteño takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Angel Cardozo Lucena'nin Club Cerro Porteño ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Angel Cardozo Lucena Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/angelpika.lucena/

Angel Cardozo Lucena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Cardozo Lucena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Angel Cardozo Lucena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Cardozo Lucena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Libertad

31 Temmuz 2014 yılında Rubio Ñú

31 Aralık 2014 yılında Libertad

1 Temmuz 2019 yılında Cerro Porteño

Angel Cardozo Lucena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Cardozo Lucena şuan Club Cerro Porteño takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Angel Cardozo Lucena Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 16 numaralı formasıyla 12 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Paraguay U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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