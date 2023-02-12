Angel Correa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Correa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Correa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Correa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Correa 9 Mart 1995 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ángel Martín Correa Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Correa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Augustin Jimenez yapmaktadır. Angel Correa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Madrid futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Madrid takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Angel Correa'nin Atlético de Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Angel Correa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AngelCorrea32

http://www.instagram.com/angelcorrea32/

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Angel Correa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Angel Correa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 40.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 45.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Angel Correa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Correa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında San Lorenzo

1 Ocak 2015 yılında Atlético Madrid

Angel Correa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Correa şuan Atlético de Madrid takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Angel Correa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Alianza Sport, Tiro

Arjantin takımında 15 numaralı formasıyla 5 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 3 gol atmıştır.

Arjantin U20 takımında 11 numaralı formasıyla 14 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 8 gol atmıştır.

Arjantin Olimpiyat takımında 10 numaralı formasıyla 4 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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