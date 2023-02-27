Angel De La Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel De La Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Angel De La Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Angel De La Cruz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Angel De La Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel De La Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Angel De La Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel De La Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel De La Cruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel De La Cruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel De La Cruz 24 Mayıs 2002 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Ángel Alberto de la Cruz Arias şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel De La Cruz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Angel De La Cruz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Angel De La Cruz'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Angel De La Cruz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/angel_dlc24

http://www.instagram.com/angel_dlc24/

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002024503552

Angel De La Cruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel De La Cruz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Angel De La Cruz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel De La Cruz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Alianza Lima II

1 Ocak 2022 yılında Alianza Lima

Angel De La Cruz kimdir

Angel De La Cruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel De La Cruz şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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Angel De La Cruz nereli

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