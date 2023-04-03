Angel Fortuno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Fortuno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Fortuno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Fortuno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Fortuno 5 Ekim 2001 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Ángel Fortuño Viñas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Fortuno Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MagicPlayers yapmaktadır. Angel Fortuno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RCD Espanyol B futbol takımında oynamaktadır. RCD Espanyol B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Angel Fortuno'nin RCD Espanyol B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Angel Fortuno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Fortuno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angel Fortuno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Fortuno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2018 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2020 yılında RCD Espanyol B

Angel Fortuno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Fortuno şuan RCD Espanyol B takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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