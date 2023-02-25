Angel Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Gonzalez 3 Ekim 1995 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Marcelo Ángel González Zuluaga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Gonzalez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Angel Gonzalez'nin KF Turbina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Angel Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angel Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2018 yılında KF Oriku

20 Ocak 2020 yılında FK Bylis

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında KF Devolli

31 Ağustos 2022 yılında KF Turbina

Angel Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Gonzalez şuan KF Turbina takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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