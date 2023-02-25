Angel Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Gonzalez 16 Mayıs 1994 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Gonzalez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angel Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LDU Quito futbol takımında oynamaktadır. LDU Quito takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Angel Gonzalez'nin LDU Quito ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Angel Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Angel Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Godoy Cruz II

1 Temmuz 2015 yılında Godoy Cruz

1 Temmuz 2019 yılında Estudiantes

13 Temmuz 2021 yılında Lanús

30 Haziran 2022 yılında Estudiantes

18 Temmuz 2022 yılında LDU Quito

Angel Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Gonzalez şuan LDU Quito takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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