Angel Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Gonzalez 4 Şubat 2003 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Ángel Ariel González González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Gonzalez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angel Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Libertad Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Libertad Asunción takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Angel Gonzalez'nin Club Libertad Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Angel Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angel Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FC Porto U19

30 Haziran 2022 yılında Libertad U19

1 Temmuz 2022 yılında Libertad

Angel Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Gonzalez şuan Club Libertad Asunción takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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