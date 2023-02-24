Angel Granchov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Granchov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Granchov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Granchov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Granchov 16 Ekim 1992 tarihinde Elin Pelin şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Ангел Симеонов Грънчов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Granchov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSKA-AS-23 Ltd. yapmaktadır. Angel Granchov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 II futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Angel Granchov'nin CSKA 1948 II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Angel Granchov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Granchov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angel Granchov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Granchov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında CSKA-Sofia II

1 Temmuz 2011 yılında CSKA Sofya

12 Şubat 2014 yılında Lok. Plovdiv

31 Ocak 2015 yılında Slavia Sofia

9 Temmuz 2015 yılında CSKA Sofya

8 Temmuz 2016 yılında Neftochimik

17 Temmuz 2017 yılında Stal Mielec

1 Mart 2018 yılında Spartak Pleven

11 Temmuz 2018 yılında Minyor Pernik

6 Ocak 2019 yılında KF Flamurtari

1 Ocak 2020 yılında Akad. Pandev

1 Temmuz 2020 yılında Septemvri Sofia

1 Temmuz 2021 yılında Maritsa

1 Temmuz 2022 yılında CSKA 1948 II

Angel Granchov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Granchov şuan CSKA 1948 II takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Angel Granchov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CSKA Sofia (bis 12/2010)

Bulgaristan U21 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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