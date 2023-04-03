Angel Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Jimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Jimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Jimenez 22 Haziran 2002 tarihinde Granada şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Ángel Jiménez Gallego şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Jimenez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Recreativo Granada futbol takımında oynamaktadır. Recreativo Granada takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Angel Jimenez'nin Recreativo Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Angel Jimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Jimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angel Jimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Jimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Granada Juv. A

1 Ağustos 2020 yılında Recre Granada

Angel Jimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Jimenez şuan Recreativo Granada takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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