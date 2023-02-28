Angel Lezcano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Lezcano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Angel Lezcano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Angel Lezcano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Angel Lezcano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Lezcano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Angel Lezcano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Lezcano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Lezcano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Lezcano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Lezcano 13 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Ángel Enrique Lezcano Duarte şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Lezcano Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angel Lezcano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guaireña FC futbol takımında oynamaktadır. Guaireña FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Angel Lezcano'nin Guaireña FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Angel Lezcano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Lezcano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Angel Lezcano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Lezcano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2022 yılında Rubio Ñú

31 Aralık 2022 yılında Gen. Caballero

1 Ocak 2023 yılında Guaireña FC

Angel Lezcano kimdir

Angel Lezcano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Lezcano şuan Guaireña FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Angel Lezcano nereli

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