Angel Lyaskov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Lyaskov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Lyaskov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Lyaskov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Lyaskov 16 Mart 1998 tarihinde Gotse Delchev şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Ангел Стефанов Лясков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Lyaskov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&K WSA yapmaktadır. Angel Lyaskov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 takımına 12 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Angel Lyaskov'nin CSKA 1948 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Angel Lyaskov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Lyaskov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angel Lyaskov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Lyaskov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CSKA-Sofia U19

18 Temmuz 2017 yılında Litex Lovech

30 Haziran 2018 yılında CSKA-Sofia

1 Temmuz 2019 yılında Botev Vratsa

30 Haziran 2020 yılında CSKA-Sofia

10 Ağustos 2020 yılında NK Olimpija

12 Ocak 2021 yılında CSKA 1948

Angel Lyaskov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Lyaskov şuan CSKA 1948 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Angel Lyaskov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan takımında 11 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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