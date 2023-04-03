Angel Maciel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Maciel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Maciel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Maciel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Maciel 25 Nisan 2003 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Ángel Agustín Maciel Sirito şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Maciel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angel Maciel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensor Sporting Club B futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club B takımına - tarihinde katılmıştır. Angel Maciel'nin Defensor Sporting Club B ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Angel Maciel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Maciel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angel Maciel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Maciel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Maciel şuan Defensor Sporting Club B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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