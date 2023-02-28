Angel Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Martinez 13 Nisan 1989 tarihinde Capiatá şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Ángel David Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Martinez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MMM yapmaktadır. Angel Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Angel Martinez'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Angel Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angel Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Cerro Porteño

31 Aralık 2015 yılında CD Capiatá

3 Haziran 2016 yılında Libertad

1 Ocak 2017 yılında Rubio Ñú

29 Mart 2018 yılında Volta Redonda

1 Ocak 2019 yılında CD Capiatá

7 Ocak 2020 yılında Guaireña FC

12 Ocak 2021 yılında Luqueño

1 Ocak 2022 yılında River Plate

10 Temmuz 2022 yılında CS Ameliano

Angel Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Martinez şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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