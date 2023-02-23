Angel Martinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Martinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Martinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Martinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Martinov 30 Temmuz 2003 tarihinde Veliko Tarnovo şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Ангел Мартинов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Martinov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angel Martinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etar Veliko Tarnovo futbol takımında oynamaktadır. Etar Veliko Tarnovo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Angel Martinov'nin Etar Veliko Tarnovo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Angel Martinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Martinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angel Martinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Martinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Etar II

1 Temmuz 2022 yılında Etar

Angel Martinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Martinov şuan Etar Veliko Tarnovo takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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