Angel Mateo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Mateo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Mateo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Angel Mateo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Angel Mateo 10 Temmuz 2003 tarihinde Sant Andreu de la Barca şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Ángel Mateo Clemente şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Angel Mateo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angel Mateo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atlético Malagueño futbol takımında oynamaktadır. Atlético Malagueño takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Angel Mateo'nin Atlético Malagueño ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Angel Mateo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Angel Mateo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Villarreal Alt.
1 Temmuz 2020 yılında Roda U19
1 Temmuz 2021 yılında Villarr. Juv. A
8 Temmuz 2022 yılında A. Malagueño
Angel Mateo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Angel Mateo şuan Atlético Malagueño takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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