Angel Montoro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Montoro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Montoro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Montoro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Montoro 25 Haziran 1988 tarihinde Valencia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ángel Montoro Sánchez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Montoro Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Angel Montoro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Oviedo futbol takımında oynamaktadır. Real Oviedo takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Angel Montoro'nin Real Oviedo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Angel Montoro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Angel Montoro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Angel Montoro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Montoro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2007 yılında Valencia

1 Temmuz 2008 yılında Real Murcia

30 Haziran 2009 yılında Valencia

1 Temmuz 2009 yılında V. Mestalla

1 Ağu 2009 yılında Real Unión

30 Haziran 2010 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2012 yılında Recr. Huelva

1 Temmuz 2015 yılında UD Almería

26 Ocak 2016 yılında Las Palmas

15 Temmuz 2017 yılında Granada

2 Ağu 2022 yılında Real Oviedo

Angel Montoro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Montoro şuan Real Oviedo takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.