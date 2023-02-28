Angel Ojeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Ojeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Ojeda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Ojeda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Ojeda 11 Ağustos 1992 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Ángel Ojeda Allauca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Ojeda Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angel Ojeda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cienciano futbol takımında oynamaktadır. Club Cienciano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Angel Ojeda'nin Club Cienciano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Angel Ojeda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/angelojeda05/

http://www.facebook.com/angel.ojedaallauca

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Angel Ojeda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Ojeda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Angel Ojeda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Ojeda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Los Caimanes

1 Ocak 2015 yılında Unión Comercio

29 Mart 2019 yılında Dep. Binacional

1 Ocak 2023 yılında Cienciano

Angel Ojeda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Ojeda şuan Club Cienciano takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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