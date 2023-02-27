Angel Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Perez 7 Ekim 1989 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Ángel Arturo Pérez Madrid şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Perez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angel Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Huancayo futbol takımında oynamaktadır. Sport Huancayo takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Angel Perez'nin Sport Huancayo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Angel Perez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AngelPrezMadri1

http://www.instagram.com/angelmadrid710/

http://www.facebook.com/angel.perezmadrid

Haberin Devamı

Angel Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Angel Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Sport Loreto

1 Ocak 2016 yılında Comerciantes

1 Ocak 2018 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2019 yılında Dep. Binacional

1 Ocak 2022 yılında Sport Huancayo

Angel Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Perez şuan Sport Huancayo takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Deportivo Rafael Escardó Aguirre (2006), Deportivo Libertad (2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.