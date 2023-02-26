Angel Quinonez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Quinonez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Quinonez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Quinonez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Quinonez 4 Eylül 1996 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Ángel Fernando Quiñónez Guerrero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Quinonez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angel Quinonez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guayaquil City FC futbol takımında oynamaktadır. Guayaquil City FC takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Angel Quinonez'nin Guayaquil City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Angel Quinonez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Quinonez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angel Quinonez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Quinonez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Toreros FC

1 Ağustos 2016 yılında Barca SC U20

2 Ağustos 2016 yılında Toreros FC

31 Aralık 2016 yılında Barca SC U20

1 Ocak 2017 yılında Barcelona SC B

1 Temmuz 2017 yılında Barcelona SC

13 Temmuz 2018 yılında Toreros FC

31 Aralık 2018 yılında Barcelona SC

16 Temmuz 2020 yılında Dep. Cuenca

31 Aralık 2020 yılında Barcelona SC

11 Ocak 2021 yılında Guayaquil City

31 Aralık 2021 yılında Barcelona SC

3 Ocak 2022 yılında Guayaquil City

Angel Quinonez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Quinonez şuan Guayaquil City FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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