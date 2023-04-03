Angel Recio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Recio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Recio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Angel Recio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Angel Recio 5 Ocak 2003 tarihinde Fuengirola şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Ángel Recio Gutiérrez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Angel Recio Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angel Recio, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atlético Malagueño futbol takımında oynamaktadır. Atlético Malagueño takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Angel Recio'nin Atlético Malagueño ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Angel Recio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Angel Recio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Málaga Juv. A
1 Temmuz 2022 yılında A. Malagueño
Angel Recio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Angel Recio şuan Atlético Malagueño takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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