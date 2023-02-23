Angel Rodado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Rodado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Rodado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Rodado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Rodado 7 Mart 1997 tarihinde Palma de Mallorca şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Ángel Rodado Jareño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Rodado Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angel Rodado, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 20 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Angel Rodado'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Angel Rodado Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/rodadoangel9

http://www.instagram.com/rodadoangel9/

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Angel Rodado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Rodado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Angel Rodado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Rodado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında RCD Mallorca B

16 Ağustos 2018 yılında UD Ibiza

30 Ağustos 2021 yılında Barcelona B

30 Haziran 2022 yılında UD Ibiza

20 Ağustos 2022 yılında Wisla Krakow

Angel Rodado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Rodado şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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