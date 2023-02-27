Angel Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Rodriguez 2 Aralık 1992 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Ángel Leonardo Rodríguez Güelmo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Rodriguez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Angel Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad César Vallejo futbol takımında oynamaktadır. Universidad César Vallejo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Angel Rodriguez'nin Universidad César Vallejo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Angel Rodriguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/arodriguezofi

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Angel Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Angel Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Defensor

25 Temmuz 2013 yılında River Plate

1 Temmuz 2016 yılında Peñarol

19 Ocak 2018 yılında La Calera

31 Aralık 2018 yılında Peñarol

1 Temmuz 2019 yılında Bolívar

23 Ekim 2019 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2020 yılında CA Fénix

6 Ocak 2022 yılında Maldonado

1 Ocak 2023 yılında César Vallejo

Angel Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Rodriguez şuan Universidad César Vallejo takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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