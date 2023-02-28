Angel Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Angel Romero kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Angel Romero ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Angel Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Angel Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Romero 9 Ağustos 1990 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Ángel Elías Romero Iparraguirre şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Romero Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angel Romero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Binacional futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Binacional takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Angel Romero'nin Deportivo Binacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Angel Romero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/angelromeroiparraguirre/

Angel Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Angel Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Universitario

1 Ocak 2019 yılında FBC Melgar

31 Ocak 2020 yılında Dep. Binacional

31 Aralık 2020 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2021 yılında Dep. Binacional

1 Ocak 2022 yılında Cienciano

1 Ocak 2023 yılında Dep. Binacional

Angel Romero kimdir

Angel Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Romero şuan Deportivo Binacional takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Angel Romero nereli

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