Angel Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Romero 4 Temmuz 1992 tarihinde Fernando de la Mora şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ángel Rodrigo Romero Villamayor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Romero Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CFA Sports yapmaktadır. Angel Romero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Corinthians Paulista futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Corinthians Paulista takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Angel Romero'nin Sport Club Corinthians Paulista ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Angel Romero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/romeroteam/

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Angel Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Angel Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Angel Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Cerro Porteño

5 Haziran 2014 yılında Corinthians

8 Ağu 2019 yılında San Lorenzo

28 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2022 yılında CD Cruz Azul

1 Ocak 2023 yılında Corinthians

Angel Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Romero şuan Sport Club Corinthians Paulista takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Angel Romero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 11 numaralı formasıyla 7 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 37 maçta 9 gol atmıştır.

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