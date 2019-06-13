Angel Romero'nun menajeri Kerem Solmaz'dan açıklama

"Galatasaray ile herhangi bir görüşmemiz olmadı"

Galatasaray ile adı anılan Paraguaylı oyuncu Angel Romero'nun menajeri Kerem Solmaz'dan transfer haberlerine yalanlama geldi.

transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Solmaz, İstanbul kulüpleri ile resmi görüşmelere yarın başlayacaklarını dile getirdi.

Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Romero, Galatasaray ile anlaştı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Solmaz, "Haberler doğru değil, Galatasaray ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Transfer öngörüşmelerini yaptığımız İstanbul kulüpleri ile yarın resmi görüşmeler başlayacaktır" açıklamasını yaptı.

DHA