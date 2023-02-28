Angel Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Sanchez 31 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Ángel Ramón Sánchez Chávez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Sanchez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Guaraní futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Angel Sanchez'nin Club Guaraní ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Angel Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angel Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Guaraní U23

1 Temmuz 2022 yılında Guaraní

Angel Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Sanchez şuan Club Guaraní takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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