Angel Stringa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Stringa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Stringa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Stringa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Stringa 6 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ángel Mario Stringa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Stringa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angel Stringa, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almirante Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Almirante Brown takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Angel Stringa'nin Club Almirante Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Angel Stringa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Angel Stringa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angel Stringa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Stringa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dock Sud

1 Ocak 2019 yılında CA Ituzaingó

1 Temmuz 2021 yılında Deportivo Armenio

6 Ocak 2022 yılında Almirante Brown

Angel Stringa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Stringa şuan Club Almirante Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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