Angel Troncho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Troncho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Troncho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Troncho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Troncho 2 Ekim 2002 tarihinde Benicarló şehrinde doğmuştur. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ángel Troncho Beltrán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Troncho Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B1G Talent yapmaktadır. Angel Troncho, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Vitoria futbol takımında oynamaktadır. CD Vitoria takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Angel Troncho'nin CD Vitoria ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Angel Troncho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Angel Troncho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angel Troncho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Troncho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında CD Benicarló

1 Temmuz 2019 yılında Eibar U19

1 Temmuz 2020 yılında CD Vitoria

Angel Troncho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Troncho şuan CD Vitoria takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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