Angel Zamudio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Zamudio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angel Zamudio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angel Zamudio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angel Zamudio 21 Nisan 1997 tarihinde Moyobamba şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Ángel Gustavo Zamudio Chávez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angel Zamudio Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angel Zamudio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Huancayo futbol takımında oynamaktadır. Sport Huancayo takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Angel Zamudio'nin Sport Huancayo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Angel Zamudio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/elgatoton12/

Angel Zamudio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angel Zamudio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 575 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angel Zamudio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angel Zamudio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Unión Comercio

1 Ocak 2020 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2021 yılında Sport Huancayo

Angel Zamudio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angel Zamudio şuan Sport Huancayo takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Angel Zamudio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sport Huancayo

Peru U23 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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