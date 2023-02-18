Angelo Araos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelo Araos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelo Araos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelo Araos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelo Araos 6 Ocak 1997 tarihinde Antofagasta şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Ángelo Giovani Araos Llanos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelo Araos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Angelo Araos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Necaxa futbol takımında oynamaktadır. Club Necaxa takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Angelo Araos'nin Club Necaxa ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Angelo Araos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/araosllanos/

Angelo Araos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angelo Araos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Angelo Araos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelo Araos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Antofagasta

4 Ocak 2018 yılında U. de Chile

30 Temmuz 2018 yılında Corinthians

30 Haziran 2019 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2019 yılında Corinthians

4 Ekim 2019 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2019 yılında Corinthians

1 Ocak 2022 yılında Necaxa

Angelo Araos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelo Araos şuan Club Necaxa takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Angelo Araos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 16 numaralı formasıyla 8 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U23 takımında 10 numaralı formasıyla 1 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 10 numaralı formasıyla 26 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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