Angelo Bacic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelo Bacic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelo Bacic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelo Bacic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelo Bacic 13 Şubat 2004 tarihinde Lustenau şehrinde doğmuştur. Avusturya,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Angelo Bačić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelo Bacic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDL Sports Management GmbH yapmaktadır. Angelo Bacic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Austria Lustenau futbol takımında oynamaktadır. SC Austria Lustenau takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Angelo Bacic'nin SC Austria Lustenau ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Angelo Bacic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angelo Bacic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angelo Bacic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelo Bacic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Vorarlberg U15

1 Temmuz 2019 yılında Vorarlberg U16

1 Temmuz 2020 yılında Vorarlberg U18

1 Temmuz 2022 yılında A. Lustenau

Angelo Bacic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelo Bacic şuan SC Austria Lustenau takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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