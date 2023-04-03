Angelo Barbosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelo Barbosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelo Barbosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Angelo Barbosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Angelo Barbosa 4 Mayıs 2000 tarihinde Gondomar şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Ângelo Cardoso Santos Barbosa şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Angelo Barbosa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angelo Barbosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leixões SC A23 futbol takımında oynamaktadır. Leixões SC A23 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Angelo Barbosa'nin Leixões SC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Angelo Barbosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Angelo Barbosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Sousense
1 Temmuz 2021 yılında Leixões A23
Angelo Barbosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Angelo Barbosa şuan Leixões SC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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