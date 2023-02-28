Angelo Cabrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelo Cabrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelo Cabrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Angelo Cabrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Angelo Cabrera {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Angelo Gabriel Cabrera Marecos şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Angelo Cabrera Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sportivo Luqueño futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño takımına - tarihinde katılmıştır. Angelo Cabrera'nin Sportivo Luqueño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Angelo Cabrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Angelo Cabrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Angelo Cabrera şuan Sportivo Luqueño takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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