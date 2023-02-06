Angelo Chaves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelo Chaves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelo Chaves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelo Chaves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelo Chaves 10 Şubat 2001 tarihinde Curitiba şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Angelo Samuel Chaves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelo Chaves Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GR2 yapmaktadır. Angelo Chaves, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Portuguesa de Desportos (SP) futbol takımında oynamaktadır. Associação Portuguesa de Desportos (SP) takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Angelo Chaves'nin Associação Portuguesa de Desportos (SP) ile sözleşmesi 2 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Angelo Chaves Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Angelo Chaves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angelo Chaves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelo Chaves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Nisan 2022 yılında Brusque-SC

30 Kasım 2022 yılında Coritiba FC

3 Şubat 2023 yılında Portuguesa

2 Mayıs 2023 yılında Coritiba FC

Angelo Chaves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelo Chaves şuan Associação Portuguesa de Desportos (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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