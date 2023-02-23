Angelo Cocian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelo Cocian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelo Cocian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelo Cocian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelo Cocian 25 Temmuz 2000 tarihinde Merate şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Angelo David Cocian şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelo Cocian Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IG Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unirea Dej futbol takımında oynamaktadır. Unirea Dej takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Angelo Cocian'nin Unirea Dej ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Angelo Cocian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angelo Cocian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angelo Cocian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelo Cocian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Olimpia SM

1 Ocak 2018 yılında UTA Arad

1 Temmuz 2018 yılında Unirea Tasnad

1 Temmuz 2019 yılında FC Arges

10 Ağustos 2019 yılında Crisul Chisineu

1 Ocak 2020 yılında FC Arges

1 Şubat 2020 yılında Unirea Dej

30 Haziran 2020 yılında FC Arges

1 Temmuz 2020 yılında Unirea Dej

Angelo Cocian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelo Cocian şuan Unirea Dej takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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