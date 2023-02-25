Angelo Demaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelo Demaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelo Demaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelo Demaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelo Demaj 2 Kasım 2001 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelo Demaj Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Korabi futbol takımında oynamaktadır. KF Korabi takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Angelo Demaj'nin KF Korabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Angelo Demaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angelo Demaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angelo Demaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelo Demaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ekim 2016 yılında Shkëndija U17

18 Ocak 2019 yılında Shkëndija U19

14 Ekim 2020 yılında KF Tirana U21

1 Eylül 2021 yılında KF Vora

1 Ocak 2022 yılında Dinamo U21

1 Ağustos 2022 yılında KF Korabi

Angelo Demaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelo Demaj şuan KF Korabi takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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KF Pogradeci (2013-2016), KF Shkëndija Tiranë (2016-2020), KF Tiranë (2020-2021)

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