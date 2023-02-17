Angelo Gattermayer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelo Gattermayer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelo Gattermayer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelo Gattermayer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelo Gattermayer 6 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelo Gattermayer Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Angelo Gattermayer, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Admira Wacker Mödling futbol takımında oynamaktadır. FC Admira Wacker Mödling takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Angelo Gattermayer'nin FC Admira Wacker Mödling ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Angelo Gattermayer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/angelo.x_/

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Angelo Gattermayer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angelo Gattermayer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Angelo Gattermayer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelo Gattermayer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Mart 2014 yılında FAC Altyapı

1 Ağu 2016 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA Admira U16

1 Temmuz 2018 yılında AKA Admira U18

1 Temmuz 2020 yılında FC Admira II

1 Ocak 2022 yılında Admira Wacker

Angelo Gattermayer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelo Gattermayer şuan FC Admira Wacker Mödling takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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