Angelo Gigliotti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelo Gigliotti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelo Gigliotti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Angelo Gigliotti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Angelo Gigliotti 25 Eylül 2004 tarihinde Soveria Mannelli şehrinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Angelo Gigliotti Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angelo Gigliotti, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cosenza Primavera futbol takımında oynamaktadır. Cosenza Primavera takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Angelo Gigliotti'nin Cosenza Primavera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Angelo Gigliotti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Angelo Gigliotti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2020 yılında Cosenza U17
1 Temmuz 2021 yılında Cosenza U19
Angelo Gigliotti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Angelo Gigliotti şuan Cosenza Primavera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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