Angelo Henriquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelo Henriquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelo Henriquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelo Henriquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelo Henriquez 13 Nisan 1994 tarihinde La Reina şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Ángelo José Henríquez Iturra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelo Henriquez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Angelo Henriquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Angelo Henriquez'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Angelo Henriquez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Anriquez11

Angelo Henriquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angelo Henriquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Angelo Henriquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelo Henriquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında U. de Chile

15 Ağustos 2012 yılında Man. United

2 Ocak 2013 yılında Wigan

31 Mayıs 2013 yılında Man. United

29 Ağustos 2013 yılında Real Zaragoza

30 Haziran 2014 yılında Man. United

11 Ağustos 2014 yılında Dinamo Zagreb

30 Haziran 2015 yılında Man. United

6 Temmuz 2015 yılında Dinamo Zagreb

1 Ocak 2018 yılında Atlas

7 Ağustos 2018 yılında U. de Chile

7 Temmuz 2021 yılında Fortaleza

1 Temmuz 2022 yılında Miedz Legnica

Angelo Henriquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelo Henriquez şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Angelo Henriquez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 11 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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