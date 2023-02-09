Angelo Martino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelo Martino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelo Martino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelo Martino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelo Martino 5 Haziran 1998 tarihinde Rafaela şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelo Martino Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Angelo Martino, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Angelo Martino'nin CA Newell's Old Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Angelo Martino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Angelo Martino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Angelo Martino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelo Martino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Rafaela

25 Şubat 2021 yılında CA Talleres

4 Şubat 2023 yılında Newell's

Angelo Martino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelo Martino şuan CA Newell's Old Boys takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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